CEO Nyrstar stapt op

Bill Scotting, die in augustus 2015 aan het hoofd van de onderneming kwam en een grondige schoonmaakbeurt beloofde, stapt met onmiddellijke ingang op.

De 57-jarige Scotting, die de Australisch-Britse nationaliteit heeft, kwam over van staalgigant ArcelorMittal, waar hij Chief Executive Mijnbouw was. Scotting was de opvolger van Roland Junck, die eind november 2014 Nyrstar verliet.

Scotting, die de Australisch-Britse nationaliteit heeft, stapt op 'om zich toe te leggen op andere opportuniteiten', luidt het officieel. Bij zijn aanstelling in augustus vorig jaar kondigde hij aan 'daadkrachtige en doortastende maatregelen' te zullen nemen. Nyrstar kampte toen met 841 miljoen euro schulden en werd geconfronteerd met een sterke daling van de grondstofprijzen. Onder zijn bewind werd beslist om het mijnbouwsegment af te stoten en extra kapitaal op te halen. Maar van een volledig herstel is nog geen sprake. In november maakte Nyrstar voor de eerste negen maanden een bedrijfswinst bekend van 123 miljoen euro. Dat was 43 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Scotting wordt op zijn beurt vervangen door Hilmar Rode, zo staat in een persbericht dat nabeurs verspreid werd.

In het persbericht luidt het dat de raad van bestuur hem 'unaniem' heeft verkozen. Hilmar heeft meer dan 20 jaar ervaring in de metaalindustrie, bij BHP Billiton, Glencore, Mondi, Anglo American en Praxair. Hij leidde onder meer de transformatie van Minera Escondida, de grootste kopermijn in Chili, en de site van Kazzinc in Kazachstan. "In het bijzonder zijn ervaring en technische kennis van de smeltingindustrie komen de transformatiestrategie voor metaalverwerking ten goede", staat in het persbericht. Nyrstar beklemtoont dat 2017 een belangrijk jaar wordt voor het bedrijf, "met de herontwikkeling van de site Port Pirie in Australië, de verdere optimalisatie van de activa van het metaalverwerkingssegment en het afstoten van de resterende activa van het mijnbouwsegment".

"De raad van bestuur dankt Bill voor zijn harde werk en niet aflatende inzet sinds hij in dienst trad bij Nyrstar. Wij wensen Bill het beste bij zijn volgende ondrneming", aldus voorzitter Konig in het persbericht.

(Belga/BO)