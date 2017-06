'Verlaag de registratierechten voor wie dichter bij zijn werk wil gaan wonen'

Voor het eerst in jaren trekken meer Walen dan Vlamingen de taalgrens over, zo bleek onlangs uit nieuwe cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Dat is op z'n minst merkwaardig te noemen, want veelal zitten er economische redenen achter die verhuisbeweging. Het wijst erop dat we als Belgen onze eeuwigdurende honkvastheid stilaan durven loslaten en bereid zijn om dichter bij ons werk te gaan wonen. Zelfs als dat over de taalgrens is. Laten we die ommekeer benutten en mensen fiscaal stimuleren als ze meehelpen om de files in te korten en naar de buurt van hun werk verhuizen.

Vorig jaar trokken méér dan 9000 Walen de taalgrens over. In Vlaanderen verkasten zo'n 7000 Vlamingen richting Wallonië. Het zijn straffe cijfers, want voor het eerst sinds zeer lang steken meer Walen dan Vlamingen de taalgrens over. Hoe dat komt? Om te beginnen is er een economische verklaring: het aantal Walen en Brusselaars dat in Vlaanderen werkt, neemt zienderogen toe. In februari en maart 2017 steeg het aantal werkaanbiedingen hier met meer dan twintig procent. Of nog concreter: het aantal vacatures dat in Vlaanderen door Waalse werknemers werd ingevuld, is gestegen van 13.489 in 2014 tot 16.669 in 2016.

Een tweede belangrijk punt is dat de Belg - en het doet er niet toe of hij nu Waal, Brusselaar of Vlaming is - de mobiliteitsproblemen beu is. Zeker in Brussel. De Belg is langzaam maar zeker tot het besef gekomen dat zijn leven er kwalitatief op vooruit kan gaan als hij dichter bij zijn werk gaat wonen. Dat blijkt ook uit een bevraging die we bij Century 21 vorig jaar organiseerden: de bereikbaarheid van de woning kwam als één van de doorslaggevende factoren naar voren bij potentiële kopers. Terwijl vroeger vooral de bewoonbare oppervlakte en een grote tuin van belang waren om een woning al dan niet te kopen, speelt voortaan zeker ook de bereikbaarheid een doorslaggevende rol. Meer nog: kandidaat-kopers verklaarden zich in onze bevraging bereid om tot twintig procent meer te geven voor een goedgelegen woning, zeker als het over woon-werkverkeer gaat.

Verlaag de registratierechten voor wie dichter bij zijn werk wil gaan wonen

Het is een gigantische mentaliteitsverandering, én een opportuniteit. Want de Belg was sinds jaar en dag zo honkvast dat hij er amper een probleem van maakte om elke dag tientallen kilometers naar zijn werk te pendelen. De almaar langer wordende files blijken daar nu - weliswaar zeer langzaamaan - verandering in te brengen. Nu we zover zijn, moeten we die kans met beide handen grijpen. Misschien is het daarom tijd om een fiscale aanmoedigingsmaatregel in te voeren voor werknemers die er bewust voor kiezen om minder te pendelen, dichter bij het werk willen gaan wonen, en zo de files in ons land iets korter maken.

Wikken en wegen

Want - uiteraard - speelt het financiële aspect ook mee wanneer al die Walen plots beslissen om naar Vlaanderen te verhuizen. In Wallonië en Brussel betaal je 12,5 procent registratierechten, in Vlaanderen 'slechts' 10 procent. Toegegeven, in Vlaanderen zijn de vastgoedprijzen zeker niet goedkoper dan in Wallonië (in veel gevallen wél dan in Brussel), maar elke euro wordt vandaag gewikt en gewogen. En in dat opzicht moeten we maar eens eerlijk durven zijn: zelfs die 10 procent registratierechten die in Vlaanderen betaald moeten worden bij de aankoop van een woning, is in Europees perspectief nog altijd torenhoog. Een fiscale stimulus in de vorm van bijvoorbeeld verlaagde registratierechten zou dus niet misstaan.

Ik kan alleen maar vaststellen dat een land als Nederland er radicaal voor gekozen heeft om de registratierechten tot een minimum te herleiden, waardoor onze Noorderburen veel sneller geneigd zijn om te verhuizen en zo dichter bij hun werk gaan wonen. Volgens een Nederlandse studie uit 2013 zorgde een verlaging van de transactiekosten met 1 procent voor een toename van de woonmobiliteit met liefst 8 procent.

Registratierechten verlagen

Daarom: als we in ons land de registratierechten verlagen, gaan we niet alleen meer mensen de mogelijkheid geven om een eigendom te verwerven, we zouden ook de werkgelegenheid een stap vooruit helpen én de fileproblematiek aanpakken. Toen Vlaanderen in 2002 besliste om de registratierechten van 12,5 procent naar 10 procent te verlagen, zorgde dat trouwens voor een boom van het aantal transacties op de markt. En bovendien ook voor een toename van de overheidsinkomsten. Nog een ander interessant cijfer: volgens onderzoek van de UGent in 2011 zou een verhoging van het aantal woningeigenaars met 1 procent de werkloosheid in ons land met 0,3 procent kunnen doen afnemen. Er zijn dus genoeg elementen om de zaken aan te pakken.