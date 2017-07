Sterke eerste jaarhelft voor logistiek vastgoed

De vastgoedadviseur JLL heeft een positieve balans opgemaakt van de industriële vastgoedmarkt (logistiek en semi-industrieel vastgoed) in ons land. In de eerste helft van 2017 noteerde JLL 24 logistieke transacties, goed voor een transactievolume van 412.000 vierkante meter. Dat volume ligt 35 procent boven het vijfjarig gemiddelde, maar het blijft wel een kwart lager dan het recordvolume van 2016.

De grootste transacties zijn investeringen door gebruikers in hun eigen logistieke panden, zoals de uitbreiding door Katoen Natie van Loghidden City in Antwerpen (100.000 vierkante meter), het project op maat voor het EDC (Europees Distributiecentrum) van Van Marcke in Menen (83.000 vierkante meter) en Jost Logistics, dat 44.000 vierkante meter bouwt op haar site DL Trilogiport.

De geografische spreiding van de logistieke transacties concentreerde zich op de logistieke assen Antwerpen-Brussel en Antwerpen-Gent. Samen namen die twee assen 55 procent van het opnamevolume voor hun rekening. De tophuurprijzen voor logistiek vastgoed blijven stabiel op 48 tot 55 euro per vierkante meter per jaar voor de beste liggingen in en rond het Brusselse Gewest.

Bedrijvige markt

Ook de bouwactiviteit wijst op een bedrijvige markt. Tot dusver werden dit jaar 126.000 vierkante meter nieuwe logistieke ruimten opgeleverd, waaronder 44.000 vierkante meter voor Lidl in Marche-en-Famenne en 40.000 vierkante meter voor Decathlon in MG Park De Hulst in Willebroek. Er zijn 23 grote logistieke projecten in aanbouw, met een totaal volume van 674.000 vierkante meter. Het totale volume nieuwe logistieke ruimtes in 2017 zal 630.000 vierkante meter bedragen, bijna dubbel zoveel als het jaarlijks gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Het semi-industriële vastgoed blijft eveneens op koers in de eerste jaarhelft. Het transactievolume van meer dan 555.000 vierkante meter ligt 19 procent boven het vijfjarige gemiddelde. De grote vraag op de markt wordt beantwoord door de reconversie van oude industriële sites naar moderne kmo-parken en instapklare bedrijfsunits. De tophuurprijzen voor semi-industriële ruimten blijven stabiel en variëren van 35 euro per vierkante meter per jaar tot 60 euro per vierkante meter per jaar voor de beste liggingen in de provincie Vlaams-Brabant en in het Brussels Gewest.

Rendement onder druk

In de eerste helft van 2017 daalde de prime yield voor logistieke ruimten verder, naar 6 procent. Het toprendement voor semi-industriële ruimten volgde dezelfde trend en bedraagt nu 7 procent. De markt is vooral in handen van Belgische investeerders en kopers voor eigen gebruik. Logistiek is het grootste marktsegment met een transactievolume van 191 miljoen euro in de eerste jaarhelft. In semi-industrie werd tot dusver 28 miljoen euro geïnvesteerd. Het totale investeringsvolume van 219 miljoen euro ligt 64 procent boven het vijfjarige gemiddelde. Als geen rekening wordt gehouden met de investeringen voor eigen gebruik, ligt het volume slechts 3 procent boven het vijfjarige gemiddelde.

De grootste investeringstransacties van het voorjaar waren de aankoop door Montea van het EDC van Carglass in Bilzen (45.000 vierkante meter) voor 25 miljoen euro, en de acquisitie door WDP van het distributiecentrum van Rettig ICC in Lummen voor 17 miljoen euro.