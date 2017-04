Recordaantal vastgoedtransacties, toch lagere woningprijzen

In het afgelopen trimester steeg het aantal vastgoedtransacties in ons land met 2,93 procent in vergelijking met het vierde trimester van 2016. Daarmee klokte de Belgische vastgoedindex af op 128,36 punten, een nieuw record sinds de publicatie van de Notarisbarometer (eerste trimester 2009).

Het nationale resultaat is vooral te danken aan de activiteit op de Vlaamse vastgoedmarkt, waar het aantal transacties steeg met 4,51 procent. In Brussel en Wallonië bleef de markt eerder stabiel (-0,66% en +0,56%). Vlaanderen weegt extra door op de nationale cijfers, omdat daar bijna twee derde van de transacties wordt afgesloten.

Het aantal vastgoedtransacties steeg in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen, waar de notariskantoren een lichte daling (-1,21%) noteerden. Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen kenden in het afgelopen trimester de grootste groei: respectievelijk +7,28 procent, +6,65 procent en +6,27 procent.

Opvallend is dat die hoge activiteit niet gepaard gaat met stijgende prijzen. In het eerste trimester van dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in België 232.184 euro. Dat is een daling van 2,5 procent in vergelijking met het vierde trimester van 2016.

In Vlaanderen was er een daling van 2,6 procent tot 258.936 euro. In Brussel daalde de prijs van een woonhuis tot 415.715 euro (-6,4%). In Wallonië noteren de notarissen een daling van 1 procent tot 176.694 euro. Bijna alle provincies delen in de prijsmalaise. De uitzonderingen zijn de provincies Limburg (+1,2%) en Namen (+1,6%).

Stabiele appartementsprijzen, dalende bouwgrondprijzen

De gemiddelde prijs van een appartement klokte in het eerste trimester af op 214.501 euro. Dat komt neer op een stabilisatie in vergelijking met het vierde trimester van 2016. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde appartementsprijs nu 219.303 euro (-0,89%). In Brussel is dat 233.528 euro (-0,18%). In Wallonië steeg de gemiddelde prijs naar 171.651 euro (+5,14%). Die sterke stijging komt vooral op conto van de provincie Waals-Brabant (+12,45%).

De notarissen zoomen ook in op de prijsverschillen tussen appartementen met een, twee en drie kamers. Een appartement met twee kamers in ons land kostte in het afgelopen trimester gemiddeld 32,58 procent meer dan een appartement met een kamer. Een appartement met drie kamers kostte dan weer 32,60 procent meer dan een tweekamerappartement. In Brussel moet gemiddeld zelfs tot 50,72 procent meer worden betaald voor een driekamerappartement.

De gemiddelde prijs van bouwgrond in ons land bedroeg het afgelopen trimester 138.471 euro, een prijsdaling met 3,04 procent in vergelijking met het vierde trimester van 2016. In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde prijs per vierkante meter 236,6 euro, een daling met 4,05 procent. De gemiddelde prijs per vierkante meter ligt in Wallonië tot 65 procent lager dan in Vlaanderen. In het algemeen zijn bouwgronden in Vlaanderen kleiner en duurder.