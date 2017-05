Op zoek naar een appartement? Dit zijn de 10 duurste en 10 goedkoopste gemeenten

De top tien van duurste gemeenten voor appartementen is behoorlijk geografisch gespreid over heel België. Knokke-Heist is met een mediaanprijs van 375.000 euro niet onverwacht de duurste appartementenmarkt van het land.

In de Antwerpse villagemeente Schilde jaagt de vergrijzende bevolking de appartementenprijzen hoger en landt het mediane prijsniveau nu op een stevige 363.950 euro. Lasne in Waals-Brabant bezet de derde plaats (327.500 euro). Een verrassing in Oost-Vlaanderen: daar is De Pinte (325.000 euro) nu even duur als Sint-Martens-Latem. In dezelfde streek zijn appartementen ook in Melle fors geprijsd (301.670 euro).

Oud-Heverlee is met een mediaanprijs van 307.000 euro de duurste gemeente van Vlaams-Brabant. Van de Vlaamse provincies ontbreekt alleen Limburg in de top tien. De duurste Limburgse gemeente is Zonhoven (252.000 euro; 27ste plaats)

Gemeenten met de duurste appartementen

1. Knokke-Heist 375.000 euro

2. Schilde 363.950 euro

3. Lasne 327.500 euro

4. Sint-Martens-Latem 325.000 euro

5. De Pinte 325.000 euro

6. Oud-Heverlee 307.000 euro

7. Melle 301.670 euro

8. Sint-Pieters-Woluwe 295.000 euro

9. Wezembeek-Oppem 288.750 euro

10. Terhulpen 285.000 euro

Gemeenten met de goedkoopste appartementen

1. Hamont -Achel 121.500 euro

2. Wervik 130.000 euro

3. Menen 140.000 euro

4. Zelzate 142.000 euro

5. Linkebeek 142.000 euro

6. Maasmechelen 144.000 euro

7. Balen 147.500 euro

8. Boom 148.000 euro

9. Gistel 148.595 euro

10. Peer 150.000 euro