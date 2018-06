Ook bouwsector kampt met krapte op arbeidsmarkt

De werkgeversfederatie verwacht dat 2018 een topjaar wordt. De bouwsector zou met 3,7 procent groeien, het hoogste peil in jaren. De groei zou vooral komen van de bouw van nieuwe woningen (+7 procent tegenover 2017), van de renovatie van niet-woongebouwen (+7 procent, dankzij het federale budget van 400 miljoen euro voor de renovatie van justitiegebouwen), en van de traditionele toename van de overheidsinvesteringen in de aanloop naar de verkiezingen. In 2019 zou de groei wel vertragen.

Jobs en krapte op de arbeidsmarkt

De Confederatie Bouw bevestigt donderdag nog eens dat er in de bouwsector opnieuw banen bijkomen. Tussen 2011 en 2015 gingen er zowat 20.000 jobs verloren bij Belgische bouwbedrijven, onder meer door de komst van gedetacheerde werknemers uit vaak Oost-Europese andere landen. In 2016 stagneerde het banenverlies, en vorig jaar kwamen er dan 1.900 jobs bij.

Verwacht wordt dat de jobcreatie ook de komende jaren aanhoudt, dankzij het toegenomen werkvolume en een aantal maatregelen die de federale regering nam om de loonkosten voor Belgische ondernemingen te verlagen. Het Planbureau verwacht zelfs 24.000 banen tegen 2023.

Maar net als in andere sectoren is het moeilijk om de juiste mensen te vinden, stelt Confederatie Bouw vast. "Elk jaar komen er 5.000 bouwleerlingen op de arbeidsmarkt, maar dat is duidelijk onvoldoende", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van Confederatie Bouw. Zeker als je weet dat maar 40 procent van hen echt in de bouw aan de slag gaat. Hij pleit ervoor om werklozen beter naar knelpuntberoepen te leiden en om meer aandacht te hebben voor alternerend leren.

Veiligheid

Extra aandacht wil de Confederatie Bouw de komende jaren geven aan veiligheid op de werf. Het aantal arbeidsongevallen in de sector blijft immers "onrustwekkend" hoog, klinkt het. Zo vonden in 2016 15.000 arbeidsongevallen plaats in de bouw, waarvan 15 procent tot blijvende invaliditeit leidde. Ons land scoort daarmee ondermaats in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Daarom wil Confederatie Bouw werken aan de ontwikkeling van een veiligheidscultuur op bouwplaatsen