Nieuwe kantoren liggen steeds verder van treinstations: 'Niet bevorderlijk voor woon-werkverkeer'

Dat blijkt uit de 'Kwantitatieve analyse van de vergunningendatabank' door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, meldt persagentschap Belga. 'Deze trend is niet bevorderlijk voor het treingebruik voor woon-werkverkeer', klinkt het.

De vergunningendatabank toont duidelijk aan dat er in verhouding meer aanvragen zijn voor renovaties in stedelijke gebieden dan daarbuiten.

Daarnaast is er een duidelijk oost-westpatroon zichtbaar, waarbij er relatief meer aanvragen zijn voor nieuwbouw in het oosten van Vlaanderen in vergelijking met het westen. Dat hangt samen met de beschikbaarheid van bouwgrond en met de ouderdom van het woningenbestand, dat gemiddeld genomen jonger is in het oosten.

De meeste stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (87 procent) werden door de gemeente vergund. Er wordt voornamelijk tegen weigeringen in beroep gegaan, bij zowat 22 procent van de dossiers die in eerste aanleg werden geweigerd. In bijna de helft van die gevallen wordt de weigering omgezet in een vergunning.

De vergunningendatabank omvat de periode 1962-2016. De databank bevat meer dan 3,5 miljoen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.