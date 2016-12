Child Focus schakelt vastgoedmakelaars in bij opsporingen

De organisatie gaat op verschillende fronten samenwerken met de vastgoedmakelaars. Om te beginnen wil Child Focus de 182 kantoren van Century 21 gebruiken om affiches uit te hangen die voornamelijk de regiogebonden zoekacties een boost moeten geven. Op de website van Century 21 zal ook een verwijzing komen naar de website en het noodnummer van Child Focus, zodat dagelijks duizenden nieuwe mensen hun weg naar de stichting vinden.

Heidi De Pauw, CEO Child Focus benadrukt dat het belangrijk is om visibiliteit van de zoekacties te verbeten. "Dat is een van de voornaamste factoren om de opsporing zo goed mogelijk te laten verlopen. Sociale media, websites, duidelijke affiches, alles kan helpen", klinkt het. "Wat van Century 21 een interessante partner maakt, is hun grote regionale spreiding. Daardoor kunnen we heel gericht affiches verspreiden op plaatsen waar veel mensen komen en groeit ons bestaand affichagenetwerk gevoelig. Maar voorkomen is beter dan genezen. Preventiecampagnes zijn minstens even belangrijk en daarvoor kunnen we alle extra middelen gebruiken."

Financieel steunen

Maar de vastgoedmakelaar gaat de organisatie ook financieel een hart onder de riem steken. Zo zullen de vastgoedmakelaars de komende weken bij elke woningverkoop een kleine financiële bijdrage doen aan Child Focus. In totaal zal er 25.000 euro worden ingezameld ten voordele van de 'Surf Safe'-actie, die kinderen en ouders moet waarschuwen voor de gevaren van het internet.

Isabelle Vermeir, operationeel directeur Century 21 Benelux heeft het over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf: "Als je dan weet dat problemen als sextortion - waarbij jonge meisjes afgeperst worden met foto's van hen - meer en meer voorkomen, dan zijn dat zaken waar je je steentje moet proberen bij te dragen. Dat is wat we met deze samenwerking ook effectief willen doen." (NS)