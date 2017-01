Betonstop botst met woonvoorkeur

Voor zijn jaarlijkse trendrapport over de woningmarkt peilde de woningbouwer Blavier naar de mening van (ver)bouwers over de betonstop, het plan van de Vlaamse overheid om tegen 2040 een halt toe te roepen aan de bouwmogelijkheden in de open ruimte.

Uit de bevraging blijkt dat 65 procent van de (ver)bouwende Vlamingen de betonstop op papier een goed idee vindt. Tegelijk vrezen ze de gevolgen. Drie op de vier meent dat bouwgrond en woningen duurder zullen worden. Voor de helft is de maatregel dan ook echt te verregaand. Een op de vier geënquêteerden geeft zelfs aan dat de bouw- of koopplannen te vervroegen, om de betonstop voor te zijn.

Zes op de tien verkiest nog altijd de rust op de 'boerenbuiten' boven de stadsdrukte. De behoefte aan rust en ademruimte blijkt ook uit de factoren die doorslaggevend zijn bij de aankoop van een woning. Een rustige omgeving (91%), een tuin (86%) en een privéterras of binnenkoer (81%) staan in de top drie.

Verder blijkt uit de enquête dat de helft van de Belgische woningeigenaren van plan is hun oude dag te slijten in hun huidige woning. Toch staan slechts vier op tien bij de aankoop stil bij de aanpassingen die daarvoor nodig zullen zijn, zoals een aangepaste trap of een badkamer op het gelijkvloers.