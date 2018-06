Griekenland streeft naar grote begrotingsoverschotten

Dat primair - dus zonder rentelasten - overschot zou volgend jaar stijgen naar 3,96 procent, naar 4,15 procent in 2020 en in 2021 4,53 procent bedragen. In 2022 wordt gemikt op 5,19 procent. Het Griekse parlement zou de doelstellingen volgende week goedkeuren, samen met een reeks hervormingen. Athene wil de overschotten vooral dankzij besparingen bereiken.

Het derde hulpprogramma voor Griekenland, goed voor 86 miljard euro, loopt in augustus af. De Grieken hopen daarna opnieuw op eigen houtje op de financiële markten geld te kunnen lenen. Met een primair overschot van 3,5 procent kan Athene volgens de Europese geldschieters voldoende rente op de schuldenberg aflossen. Maar critici vrezen dat het land zo onvoldoende kan investeren in de economie.