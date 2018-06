Inflatie klimt tot 2,08 procent

De inflatie is in juni gestegen van 1,82 procent naar 2,08 procent, na twee toenames in april en mei.

De consumptieprijsindex van de maand juni 2018 bedraagt 107,02 punten. De index stijgt deze maand met 0,11 punt. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,02 punt en bedraagt 107,01 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,49 procent naar 1,63 procent.

Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit. Die prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor hotelkamers, fruit, groenten, bloemen en planten en vakantiedorpen.

De gezondheidsindex stijgt in juni met 0,02 punt tot 107,01 punten tegenover 106,99 punten in mei. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juni 104,76 punten.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 105,10 punten, is niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2017 plaats.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in juni net zoals in mei 1,44 procent, tegenover 1,38 procent in april.