Inflatie eurozone bijna verdubbeld, België niet langer koploper

De inflatie in de eurozone klokte in december 2016 af op 1,1 procent, tegenover 0,6 procent in november. In december 2015 bedroeg de gemiddelde inflatie voor de eurolanden 0,2 procent. De tweede raming van het statistiekbureau stemt overeen met de eerste.

De volledige Europese Unie (EU) registreerde in december 2016 een inflatie van 1,2 procent tegenover 0,6 procent een maand eerder. Ook in de EU bedroeg de inflatie in december 2015 0,2 procent.

De inflatie werd in de eerste plaats opgekrikt door hogere prijzen voor brandstof voor de transportsector (+0,21%), duurdere groenten (+0,07%) en stookolie (+0,05%). Gas (-0,10%), telecommunicatie (-0,05%) en persoonlijke verzorgingsproducten (-0,04%) werden iets goedkoper.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, bedroeg in december vorig jaar 0,9 procent tegenover 0,8 procent in november.

In december 2016 daalde het prijspeil in Bulgarije (-0,5%), Ierland (-0,2 procent) en Roemenië (-0,1%). Estland (+2,4%) - en niet langer België (+2,2%) - noteerde volgens de berekeningen van Eurostat de hoogste inflatie.