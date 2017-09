Het toiletgebruik is verantwoordelijk voor 30 procent van onze waterfactuur

" Doorgaans werken toiletten met een vast watervolume dat geen rekening houdt met de diversiteit van de gebruikers, de locatie en de omstandigheden", zegt managing director Jan Schoeters. "Onze technologie voert metingen in real time uit, en stemt het spoelvolume daarop af. Het is een zelflerend systeem."

IPee werd in 2012 opgericht als een joint venture tussen het elektronica-ingenieursbureau Actur en de productontwikkelaar Edmire. De financiële steun van de moederbedrijven, een succesvol IWT-subsidietraject (nu Vlaio) en win-winleningen van vrienden en familie hielpen het jonge bedrijf zijn product vorm te geven. Vandaag gaat de nv autonoom door het leven. Eind 2015 werd Ronald Kerckhaert aan boord gehaald, die eerder zijn succesvolle bedrijf Sax Sanitair had verkocht aan de Ierse multinational CRH.

Europa

Het spoelsysteem voor urinoirs van IPee is verkrijgbaar bij groothandels zoals Van Marcke, Sax Sanitair, Lambrechts en Schrauwen onder de merknaam Resisens. "Na de zomer worden ze ook opgenomen in het gamma van de grootste groothandel in Nederland, Technische Unie", zegt Schoeters. "We tekenden ook een contract met GC-Gruppe, de belangrijkste Duitse speler. Onze sensoren worden in de urinoirs van hun huismerk geïntegreerd, waardoor de meettechnologie van IPee meteen geëxporteerd wordt naar 22 Europese landen."

"Momenteel focussen we op ons eerste product om IPee rendabel te krijgen. Op vraag van een grote Europese producent hebben we enkele aanpassingen gedaan, waardoor begin 2018 een eerste reeks urinoirs met onze technologie gelanceerd wordt in Europa. Later dat jaar volgen de Verenigde Staten, en er lopen onderhandelingen in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. We doen ook proefprojecten in de waterbehandeling. Ook daar kennen onze sensoren heel wat toepassingen."