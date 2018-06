Consumentenvertrouwen neemt verder af in juni

De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in juni af op -3 tegenover 0 in mei en 2 in april.

Het is overigens van juni 2017 geleden dat het consumentenvertrouwen nog een negatieve score (-3) had.

De Belgische consument is opmerkelijk negatiever over de toekomstige economische situatie in België (van 2 tot -5), en blijft ervan uitgaan dat de werkloosheid de komende maanden licht zal stijgen (van 2 tot 4 - een stijging van die deelindicator wijst op een minder gunstige evolutie).

De gezinnen schatten hun eigen toekomstige financiële situatie somberder in (van 1 tot -4) en verwachten de komende maanden minder te zullen sparen (van 0 tot -1).