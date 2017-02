België opnieuw Europees inflatiekampioen

De inflatie op jaarbasis in de eurozone klokte in januari 2017 af op 1,8 procent tegenover 1,1 procent in december 2016, blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau eurostat. In de Europese Unie bedroeg de inflatie in januari 1,7 procent, tegenover 1,2 procent in december.

In januari 2016 bedroeg de inflatie zowel in de eurozone als in de volledige Europese Unie amper 0,3 procent.

In januari van dit jaar werden de laagste percentages geregistreerd in Ierland (0,2 procent), Roemenië (0,3 procent) en Bulgarije (0,4 procent). België (3,1 procent) noteerde de hoogste inflatie, gevolgd door Letland en Spanje (beide 2,9 procent) en Estland (2,8 procent).

In vergelijking met december 2016 daalde de inflatie in twee lidstaten en steeg ze in zesentwintig lidstaten.

België werd in januari van dit jaar opnieuw Europees inflatiekampioen, nadat Estland dat een maand eerder was geweest.