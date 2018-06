Een derde van de vakantiegangers heeft negatieve ervaringen met huurauto's

20 procent van de Vlamingen huurde in de afgelopen drie jaar een wagen voor zijn vakantie in het buitenland. 9 procent deed dat zelfs meerdere keren. "Ons onderzoek toont aan dat 56 procent van de respondenten die in de laatste drie jaar een auto huurden, dat nog dit jaar weer willen doen voor een trip naar het buitenland", zegt Hans Knottnerus, managing director van Sunny Cars in België, Nederland en Frankrijk. De Nederlandse topman kwam met een limousine naar Brussel afgezakt om de onderzoeksresultaten toe te lichten.

