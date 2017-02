Wie kreeg hoeveel bij Telenet?

Vorige week kwam de adviesraad van Telenet in een mediastorm terecht, toen bleek dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) een hoge vergoeding kreeg om in die raad te zetelen. Telenet zegt in een verklaring dat het die adviesraad in 2007 heeft opgericht, nadat de gemengde intercommunales het grootste deel van hun aandelen in het telecombedrijf hadden verkocht. In die adviesraad zetelden tussen 2007 en 2011 Paul Van de Casteele, Serge Grysolle, Patrick Moenaert, Freddy Willockx en Yvan Dupon.

...