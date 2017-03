Weyts wil Uber in Vlaanderen legaliseren

Weyts wil een onderscheid maken tussen standplaatstaxi's, die op vaste locaties wachten, en straattaxi's, die klanten meenemen als ze hun hand opsteken of op basis van een digitale overeenkomst. Dat laatste zou betekenen dat Uber in Vlaanderen legaal zijn diensten kan aanbieden. Dat blijkt uit een presentatie die het kabinet-Weyts vorige week gaf voor de Mobiliteitsraad Vlaanderen, schrijft De Tijd.

Taxi aantrekkelijker maken

Zowel standplaatstaxi's als straattaxi's zouden een vergunning bij de lokale overheid moeten aanvragen en alle sociale en fiscale regels moeten respecteren. Met het vernieuwde juridisch kader wil Weyts de taxi aantrekkelijker maken en inspelen op de vraag naar innovatie, modernisering en flexibelere en transparante tarieven.

De vakbonden tonen zich kritisch over de plannen. "Aanbieders zoals Uber krijgen vrij spel om zonder enige kwaliteits- of prijsgarantie de sector kapot te concurreren", zegt Frank Moreels van de socialistische transportvakbond BTB.

Weyts zelf wil niet reageren op de plannen, die nog in de vroegste fase zitten. "De gesprekken lopen en er is nog niets beslist", zegt zijn woordvoerder. Uber is vandaag niet actief in Vlaanderen, behalve rond de luchthaven van Zaventem.