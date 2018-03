Waarom Spotify de muziekstreaming domineert

Waarom is Spotify zo populair, en zijn concurrenten veel minder? De software is geen verklaring, net zo min als het aanbod of de prijs. Het enige concurrentievoordeel van het Zweedse bedrijf is zijn op autonomie gebaseerde bedrijfscultuur. Dat zegt de Zweed Henrik Kniberg, een van de architecten van de aanpak van Spotify.