Telenet-modems stuurden te veel straling uit

De wifi-zender van de Telenet-modems van de huidige generatie - het model CH7465LG-TN - overschreed volgens een onderzoek van het BIPT het toegelaten vermogen van +20 dBm EIUV (equivalent isotroop uitgestraald vermogen). De overschrijding was volgens onze informatie op sommige punten aanzienlijk.

Het BIPT had al eind februari informatie gekregen dat er een probleem was met de modem. Een geaccrediteerd lab stelde de overschrijding in de periode mei-juni vast. Op 14 juli is ze schriftelijk door het BIPT aan Telenet gemeld.

Door de procedure van woord en wederwoord nam het BIPT pas op 26 oktober een voorlopig besluit over de overschrijding. Het nieuws is zelfs pas op 20 december op de website van het BIPT gepubliceerd onder de weinig populaire rubriek "radio/apparatuur".

Breed begrip van vertrouwelijkheid

In de mededeling zijn tal van elementen weggelaten omdat ze vertrouwelijk zouden zijn. Daaronder ook het modelnummer van de modems. Volgens het BIPT is dat gebeurd omdat er nog steeds betwistingen lopen met Telenet over deze zaak.

Volgens Isabelle Geeraerts, de woordvoerster van Telenet, zond de wifi-apparatuur enkel het SSID-signaal met een te hoog vermogen uit. SSID is de naam die de wifi-apparatuur naar buiten toe afficheert. Je krijgt hem te zien (tenzij hij verborgen is) als je in je wifi-instellingen op zoek gaat naar wifi-zenders. Het is een permanent signaal. Volgens Telenet gebeurde de eigenlijke datacommunicatie via de wifi-apparatuur echter met een normaal vermogen. "Op geen enkel moment heeft dat daadwerkelijk geleid tot een impact op klanten of andere wifisystemen", verzekert Geeraerts.

Het BIPT gaf Telenet, zoals de wet voorschrijft, een redelijke termijn om de overtreding te stoppen. Ook die termijn is in het BIPT-besluit niet publiek gemaakt.

Volgens Telenet is het euvel al verholpen. "Het was te wijten aan een onjuiste calibratie van de gebruikte antennes. De uitzendkracht van het SSID-signaal is ondertussen verlaagd", meldt Telenet.

Aangezien het volgens onze informatie om het courante modemmodel van Telenet gaat, rijst wel de vraag hoe het mogelijk is dat Telenet duizenden modems met een niet-reglementair stralingsvermogen heeft kunnen uitbrengen.