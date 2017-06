Telenet mag SFR Belux overnemen

Zoals verwacht ziet de Belgische Mededingingsautoriteit geen graten in de overname van SFR Belux, het vroegere Numéricable, door Telenet. Een voorwaarde is wel dat Telenet binnen de vier maanden na de overname Orange toegang geeft tot het kabelnetwerk van SFR. Orange zal daarvoor groothandelsprijzen betalen die vergelijkbaar zijn met wat het nu aan Telenet in Vlaanderen afdraagt.

Telenet maakte op 22 december 2016 bekend dat het 400 miljoen zou betalen voor Coditel Brabant en Coditel Sàrl, de vennootschappen achter SFR Belux. De verkoper was Coditel Holding die op zijn beurt een dochtermaatschappij is van Altice nv, uit de internationale mediagroep van de Frans-Israëlische tycoon Patrick Drahi.

De investering stopt niet bij de aankoopsom. De Mechelaars maken er naar eigen zeggen een prioriteit van om bij SFR "de kwaliteit van het netwerk en de dienstverlening op te trekken naar het hoge niveau waarvoor Telenet in Vlaanderen bekend is".

Telenet had al dekking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Schaarbeek, Etterbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Vorst. Daar komen nu Sint-Joost-ten-Node, Brussel Stad, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek bij. In Vlaanderen breidt Telenet uit naar Wemmel en Drogenbos, en in Wallonië naar zeven gemeenten in Henegouwen. SFR heeft ook activiteiten in Luxemburg.

Volgens CEO John Porter van Telenet is de overname "een verdere stap om een echte nationale speler te worden".