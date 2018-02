Social robot Pepper wordt onthaalmedewerker bij Receptel

Onthaal

Klanten van Receptel, een aanbieder van onthaaldiensten, hoeven niet langer allen maar mensen in te zetten om hun gasten te verwelkomen. De social robot Pepper kan repetitieve en administratieve taken van de receptiemedewerkers overnemen, zodat zij zich kunnen toeleggen op het echte onthaal.

De hardware van Pepper werd ontwikkeld door het Japanse Softbank Robotics, de software werd aangereikt door het Nederlandse Decos. Het onthaal is het visitekaartje van elke organisatie. Met het Pepper-project wil Receptel zijn klanten tonen hoe technologie daar slim kan worden ingezet.

"Bedrijven die een social robot gebruiken om hun gasten te ontvangen, verhogen de productiviteit van hun medewerkers en dragen bij tot een aangename klantenbeleving", klinkt het. "Bovendien geven ze het signaal open te staan voor innovatie en digitale vooruitgang."

Stage

Pepper liep eerst vier maanden stage in het Nederlandse hoofdkantoor van USG People. Dat Nederlandse beursgenoteerde detacheringsbedrijf is zowel het moederbedrijf als een klant van de receptiedienstenleverancier Receptel. De robot werd er uitvoerig getraind door ingenieurs en experts in gastvrijheid om bezoekers op een menselijke manier welkom te heten. Er werd zorgvuldig in kaart gebracht hoe een gastvrij ontvangstproces precies werkt en welke scenario's mogelijk zijn. Op 1 mei 2017 ging Pepper officieel aan de slag bij Receptel Nederland.

België

Intussen maakte de onthaalrobot ook de oversteek naar ons land. Begin december begon hij aan een nieuw proeftraject in het hoofdkwartier van USG People België. Daar zal hij gedurende een jaar lang volledig klaargestoomd worden voor de Belgische markt, om daarna definitief aan de slag te gaan in het hoofdkantoor van Receptel in Antwerpen. De officiële intrede is hier gepland in december 2018.

Drankje

Pepper heet mensen welkom, registreert hen in het gekoppelde systeem en biedt hen een drankje aan. Hij drukt hun bezoekersbadge en bezorgt hen de wificode van het gebouw. Pepper laat ook zijn menselijke collega weten dat diens gast is gearriveerd. Vooraf stuurt hij de bezoeker een berichtje met het adres, parkeerinformatie en eventuele files onderweg. Na de visite geeft de robot opnieuw actuele verkeersinfo of belt hij een taxi.

Menselijk

Opmerkelijk is de bijna menselijke manier waarop Pepper communiceert. Hij is uitgerust met geavanceerde spraakherkenningstechnologie en is zodanig geprogrammeerd dat hij enkel gesloten vragen stelt. Hij vraagt dus 'Ik hoop dat u een goede reis heeft gehad?' in plaats van 'Hoe was uw reis?'. Die vraagstelling maakt het makkelijker de antwoorden van de bezoeker correct te interpreteren.