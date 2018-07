Proximus vernauwt samenwerking met Microsoft via Codit-overname

De overname gaat terug tot een babbel op de Microsoft Inspire-partnerconferentie in Washington in juli vorig jaar, vertelt Stijn Degrieck, de CEO van Codit. Daar raakte hij aan de praat met de verantwoordelijke voor de enterprise-divisie van Proximus, Bart Van Den Meersche. Op dat moment werkten Codit en Proximus al onder meer samen aan NxtPort, de kruispuntbank van de Antwerpse havenlogistiek. Na een lunch op 11 december tussen de twee bedrijfsleiders begonnen werkgroepen in ernst de voor- en de nadelen van de samenwerking grondig in kaart te brengen.

Codit was in 2000 een van de eerste gebruikers van BizTalk, het Microsoft-product voor integratie van heterogene bedrijfstoepassingen. Vandaag is het een 'gold' partner van Microsoft, niet enkel voor BizTalk, maar ook voor het cloudplatform Azure. Het claimt een omzet van ongeveer 20 miljoen euro in 2017 en 160 personeelsleden in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Portugal en Malta.

Complementaire vaardigheden

"Wij bekijken hoe wij onze toegevoegde waarde kunnen verhogen bij de digitale transformatie van onze klanten", zegt Bart Van Den Meersche, verwijzend naar eerdere overnames van Proximus zoals Davinsi Labs, Unbrace en het Nederlandse Umbrio. "Eén van onze ontbrekende schakels was de capaciteit om toepassingen en ook Internet of Things-oplossingen te integreren. Daarin is Codit heel succesvol en aantrekkelijk. Hun vaardigheden en technologie zijn zeer complementair. Ook met Stijn en Sam (Sam Vanhoutte, technisch directeur van Codit, nvdr) is er een goede match. Eén plus één is hier méér dan twee."

"Het is een volledige overname, maar onze internationale strategie verandert niet. Wij willen internationaal blijven groeien. De vier kernaandeelhouders blijven actief", onderstreept Stijn Degrieck, die net als oprichter Bernard Lenssens, Sam Vanhoutte en de Schotse Nederlander Sean MacGillavry 25 procent van de overkoepelende Codit Holding had.

Van Den Meersche wijst erop dat Proximus al een Benelux-bedrijf is en verder internationaal werkt via Be-Mobile en vooral BICS, de wereldwijde telecomdienstenleverancier. "Het management van Codit blijft intact. Dat hebben we ook zo met de cyberbeveiliger Davinsi Labs gedaan en dat werkt goed. Tegelijk zullen we zorgen dat we de gezamenlijke synergie uitbuiten. Met ons grote bereik kunnen we een hefboom zetten onder hun capaciteiten."

Codit komt bij Proximus onder de zeggenschap van Bart Watteeuw, de directeur voor Enterprise IT Solutions. Financiële gegevens over de overname zijn niet vrijgegeven.