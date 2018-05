Problemen met elektronisch betaalverkeer in het hele land

Onder meer voetbalvereniging Cercle Brugge meldt dat het niet mogelijk is woensdagnamiddag tickets te betalen via Bancontact.

🏷️ Door een storing bij @Atos Worldline is het aan de dienst Ticketing op dit moment onmogelijk om te betalen met Bancontact. Gelieve hier dus rekening mee te houden! Vanavond is ticketing open tot 20u! #levecercle #ollemolletope — Cercle Brugge (@cercleofficial) May 23, 2018

Ook bank BNP Paribas Fortis maakt gewag van problemen met elektronische betalingen. Behalve elektronische betalingen blijkt ook cash geld afhalen een probleem.

Volgens VTM NIEUWS heeft Ikea woensdagnamiddag in alle winkels in het hele land problemen gehad met betalingen, maar werden die intussen opgelost. Ook in verschillende supermarkten is het probleem ondertussen van de baan, luidt het.

Worldline, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt, bevestigt dat het meldingen heeft ontvangen van problemen en gaat na wat precies aan de hand is.

Later meer.