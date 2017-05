Jeroen De Wit wil softwarebedrijf Teamleader uitbouwen tot Europese marktleider

Checken of Teamleader nog online is. Dat is het eerste wat Jeroen De Wit doet wanneer hij wakker wordt en het laatste voor hij gaat slapen. "Ik vrees dat ik dat zal blijven doen tot het einde van mijn leven", zegt de 29-jarige De Wit, die samen met Willem Delbare en Mathias De Loore het bedrijf oprichtte in 2012. Meer dan 5000 betalende klanten, meestal kleine kmo's, gebruiken de onlinedienst om klantenrelaties, de facturatie en andere processen digitaal te beheren en op te volgen. Teamleader is geen klein bedrijfje meer. Na vijf jaar is het team gegroeid tot 145 medewerkers, verspreid over zes landen. Vandaag houdt het een groot evenement in Gent, waar de hoofdzetel is gevestigd, en stelt het er onder meer nieuwe functionaliteiten voor aan zijn klanten en partners.

