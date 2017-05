Drones komen traag van de grond

Vier toonde vorige week een topdokter die zich tijdens het fietsen liet filmen door zijn DJI Mavic-drone. Kanaal Z liet zien hoe knap drones zijn om schade op te meten. De topdokter was flagrant in overtreding met de wet. De verzekeringsexpert weigerde ons te vertellen of hij het vereiste pilotenbrevet had. Het toont de kloof tussen de regels en de praktijk. Volgens de marktonderzoeker GfK zijn in België vorig jaar 56.800 drones verkocht. Goldman Sachs verwacht dat in 2020 wereldwijd zelfs 7,8 miljoen stuks van de hand gaan, of 17 keer meer dan in 2014.

