Deurne bijt spits af in Proximus' glasvezeloffensief

Volgens een bericht van Proximus zal 'in de komende weken en maanden een groot aantal ondernemingen en woningen in Antwerpen worden aangesloten op glasvezel'. Deurne komt "dit voorjaar" eerst aan de beurt. Het is de eerste keer dat Proximus glasvezel trekt tot in bestaande woningen.

CEO Dominique Leroy verzekerde dat Proximus in de geconnecteerde zones iedereen de kans zal geven zich aan te sluiten - ook gebruikers die nu geen klant van Proximus zijn - "zonder installatiekosten".

De burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) beloofde dat "de stad Antwerpen alles zal doen wat ze kan om te zorgen dat de uitrol van het snelle glasvezelnetwerk van Proximus zo snel en zo vlot mogelijk verloopt".

Proximus van zijn kant belooft om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken. Er komt een specifieke communicatiecampagne voor de inwoners van Deurne, met een speciale glasvezelportaalsite, een 0800-nummer en een glasvezelinfopunt. Ook de Proximus-shops en lokale infosessies moeten de Antwerpenaren uitvoerig informeren over de timing van de uitrol en over de voordelen van glasvezel.