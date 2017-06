'Den Bell' wordt Nokia Bell

In het spoor van de opeenvolgende eigenaarswisselingen verandert Bell Telephone Manufacturing Company, opgericht in Antwerpen in 1882, opnieuw van naam.

Alcatel-Lucent Bell nv is op 30 juni officieel gefuseerd met Nokia Solutions and Networks Belgium nv. Het fusiebedrijf heet nu Nokia Bell nv.

In de praktijk verandert dat niets. De fusie was al eind november 2016 afgerond en het eengemaakte bedrijf was al op 15 januari 2017 operationeel van start gegaan.

Vanaf 1 juli is ook de juridische integratie in België rond.