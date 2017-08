Computersport verleidt almaar meer mensen

Voetbalclub Anderlecht heeft eind juli een nieuwe speler een profcontract gegeven. Dit keer geen dribbelwonder die de club in staat moet stellen het zonder blozen op te nemen tegen de teams in de Champions League, wel een uitzonderlijke speler die paars-wit zal doen schitteren in de digitale competities. Voor het eerst in de geschiedenis van Anderlecht doet het bestuur aan sportieve diversificatie door een contract te tekenen met een professionele gamer. Hij zal de Brusselse club vertegenwoordigen in de matchen van het videospel FIFA. Anderlecht was overigens niet de eerste Belgische club met een e-sporter. Eind mei nam Standard Luik de 27-jarige gamer Julian Albier Fernandez (alias Twikii) in dienst.

...