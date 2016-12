Bedrijf biedt jongeren die stoppen met studeren 15.000 euro aan

Studenten die vandaag solliciteren voor een van de DataCamp-vacatures en hun syllabi inruilen voor een contract bij het bedrijf, kunnen rekenen op 15.000 euro. Dat schrijft De Standaard woensdag. "Als jongeren on the job het vak leren en begeleiding krijgen, leren ze meer dan op de schoolbanken", zegt ceo Jonathan Cornelissen.

"Om het risico wat weg te nemen, geven wij 15.000 euro aan jongeren die de sprong wagen en fulltime bij ons komen werken. Zonder diploma." Het bedrijf heeft budget om op die manier vijf mensen aan te werven.

DataCamp is een spin-off van de KU Leuven. Het bedrijf ontwikkelt een platform dat online cursussen data-analyse aanbiedt en is de start-upfase al ontgroeid: er werken 22 mensen, verdeeld over België en de VS. Het haalde al 2,7 miljoen euro kapitaal op bij investeerders.

Skills boven diploma

Het opmerkelijke initiatief kadert in de war for talent die in de Belgische start-upwereld heerst. "De grootste rem op onze groei is de moeilijkheid om geschikte mensen te vinden", zegt Cornelissen.

Het idee is er gekomen nadat het bedrijf talentvolle jobstudenten aantrok tijdens zomer. "Hun werk was soms fantastisch goed. We zouden ze onmiddellijk willen aannemen. Maar ze willen niet, omdat hier de maatschappelijke perceptie heerst dat je eerst vijf jaar moet studeren. Ons onderwijs is een eenheidsworst die zegt dat iedereen even lang moet studeren. Terwijl sommigen sneller klaar zijn voor een job dan anderen", klinkt het in De Standaard.

Cornelissen is er bovendien van overtuigd dat skills en ervaring in de toekomst belangrijker zullen zijn dan een diploma. (Belga/NS)