Bart Versluys neemt 25 procent in Zora Bots

Zora Bots uit Oostende en Diepenbeek ontwikkelt software voor de 57 cm hoge NAO-robots van het Japanse Softbank Robotics. Volgens Zora Bots draait zijn software nu wereldwijd op 400 van dergelijke "Zorabots".

De bekendste toepassing is in de zorgverlening, waar het apparaat kan helpen bij therapeutische oefeningen, revalidatie en motivatie. Andere applicaties zijn onthaal of animatie op feestjes of als vraagbaak in winkels. "Zora Bots is binnenkort klaar om robots voor te stellen die iedereen thuis of op het werk zal gebruiken", meldt het bedrijf.

Via zijn beleggingsholding Scorpiaux neemt Bart Versluys 25 procent in de holding QBMT boven Zora Robotics NV, zoals het bedrijf officieel heet. Daar vervoegt hij aandeelhouder Summa, de investeringsmaatschappij van de familie Cok, die hier vooral bekend werd als co-investeerder in Punch International, naast Guido Dumarey. Miranda Cok is de vertegenwoordiger van Summa, dat ook een kwart van de aandelen heeft.

De resterende 50 procent van de aandelen zit bij de co-CEO's van Zora Robotics, Tommy Deblieck en Fabrice Goffin.

Op een persconferentie zei Bart Versluys dat er belangstelling van Chinese investeerders was voor Zora Robotics. Door zijn instap aan een prijs die het Chinese bod tegemoet kwam, houdt hij het bedrijf dus Belgisch. Er werd echter geen bedrag geplakt op de transactie. Volgens De Tijd lag de omzet van Zora Robotics vorig jaar rond 2 miljoen euro.

Via Scorpiaux participeert Versluys ook al in Mithra, Fagron en MDxHealth.