Amoobi analyseert hoe mensen winkelen

"Toen Amazon in de Verenigde Staten zijn eerste kassaloze winkel opende, was dat voor ons de best mogelijke marketing", zegt Olivier Delangre, de baas van Amoobi. "Die winkel zit propvol sensoren en bevestigt hoe belangrijk het is in de verkooppunten gegevens te verzamelen." In 2011 kiende Delangre met Laurent Gosselin en Fabrice Dossin een manier uit om de klantenstromen in de winkels te analyseren. Met de techniek kunnen distributeurs - onder meer Delhaize, Carrefour, MediaMarkt en Makro zijn klant - hun verkooppunten verbeteren. Heel belangrijk in tijden van e-commerce, zegt Olivier Delangre. "Vandaag meet een winkel uitsluitend de verkoop, maar men heeft geen idee wat in de winkel gebeurt en weet niet waarom een klant een bepaald product niet koopt hoewel hij er toch even is blijven bij stilstaan."

...