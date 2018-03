België grijpt weer naast distributiecentrum - 1500 jobs naar Nederland. Het nieuws dat de Duitse e-commercegigant Zalando voor zijn nieuwe magazijn voor Nederland kiest, doet pijn.

Maar, laat ons eerlijk zijn, het komt niet als een verrassing. We zien constant met lede ogen aan hoe grote e-commercespelers zoals Bol.com en Coolblue hun distributiecentra vlak over de Belgische grens neerpoten om vervolgens van daaruit de Belgische markt te bedienen. Onlangs gebeurde het nog met het distributiecentrum van Amazon, net over de Duitse grens in Mönchengladbach.

In de afgelopen jaren gingen zo volgens de handelsfederatie Comeos al meer dan 35.000 Belgische jobs verloren. De hoge loonkosten in ons land en de strikt gereguleerde arbeidsmarkt gooien roet in ons eten. De statuten in Nederland en in Duitsland zijn nu eenmaal veel flexibeler.

Stap in de goede richting

De maatregelen die er via het Zomerakkoord kwamen, zijn een stap in de goede richting, maar ze komen veel te laat. Dat maakt dat we het nog moeilijker zullen krijgen een inhaalbeweging te maken. Want als bedrijven als Zalando beslissen uit te gaan breiden, zullen ze dat in de eerste plaats in Nederland doen, in de plaats van opnieuw een centrum te openen op een andere locatie.

Dan mogen de vergunningen en bouwplannen zelfs al in orde zijn, als de loonkosten beter en de werkomstandigheden flexibeler in de buurlanden zijn, is de rekening van een bedrijf snel gemaakt.

Als we grote e-commercespelers willen binnenhalen, moeten we onze strategie drastisch veranderen

Intussen raast de e-commercetrein voort. De groei van webshops en het gebruik van e-commerce piekt zelfs meer in ons land dan in Nederland. Alleen wordt het dringend tijd dat wij in de bovenste la van de e-commercegiganten komen te liggen. Het potentieel is er, dat is duidelijk.

Wie de logistieke sector kent, weet dat ons land dé toplocatie is voor distributie van goederen in West-Europa. De havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en de luchthavens van Zaventem, Luik en Oostende behoren tot de belangrijkste economische motoren uit de regio. Van daaruit kan je het hele land bedelen en ook onze spoor- en waterwegen zijn goed uitgebouwd. Alleen slagen we er niet in dat te vermarkten.

Als logistiek expert zie ik bovendien dagelijks hoe Nederland en Duitsland gestroomlijnd, efficiënt en verenigd naar een klant stappen, terwijl in ons land de interne concurrentie tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel ons al te vaak parten speelt. Willen we die grote spelers eindelijk binnenhalen, dan zullen we onze strategie drastisch moeten veranderen.

Alle troeven in huis

Laat ons daarom enerzijds aan één zeel trekken om zulke bedrijven binnen te halen en zelf een beter klimaat creëren om e-commercelogistiek te vergemakkelijken.

Anderzijds roep ik de federale regering op eindelijk maatregelen te nemen om de hoge loonkosten, de wetgeving rond nachtarbeid en de tewerkstelling in de logistieke sector te verbeteren, zodat België op termijn de toppositie kan innemen waarvoor het alle troeven in huis heeft.