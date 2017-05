Alles wat u moet weten over het nieuwe tv-contract

Live-uitzendingen

Telenet en VOO hebben de grootse slag geslagen bij de onderhandelingen voor het nieuwe voetbalcontract. De nationale tv-rechten voor de live uitzendingen zijn niet-exclusief toegekend waardoor de matchen op beide zenders te volgen zullen zijn. Omdat de tender nog niet afgesloten is, kunnen ook Proximus en Orange de tv-rechten nog binnenhalen. Belangrijk is dat de matchen te volgen moeten zijn op een open net, geen betaaltelevisie dus. In het geval van Telenet ligt VIER in polepositie om de wedstrijden te mogen uitzenden.

Telenet heeft wel exclusief de rechten verworven voor het live uitzenden van de matchen via het internet. Voor het eerst bood de Pro League dat lot aan.

Samenvattingen gaan naar VIER, niet naar VTM

De samenvattingen werden ook gekocht door Telenet, maar worden via een sublicentie doorgegaan aan SBS, de moederholding van VIER. Die heeft bewust gekozen voor de samenvattingen van de Jupiler Pro League', zegt Kristof Demasure, de woordvoerder van SBS.

'Het Belgische voetbal is op VIER een ideale combinatie met het Vlaamse entertainment, de human interest en de fictie waarmee de zender bij de Vlaamse kijker de afgelopen jaren tot derde Vlaamse speler naast Eén en VTM is gegroeid', legt Demasure uit. De bewuste keuze om in te zetten op samenvattingen van voetbalmatchen sluit volgens SBS ook aan bij de keuze als commerciële zender om in te zetten op live televisie. 'De kijkcijfers tonen aan dat nieuws- en sportuitzendingen het minst uitgesteld en dus het meest live bekeken worden', aldus Demasure.

Medialaan, de moederholding van VTM, betreurt dat de samenvattingen van de Jupiler Pro League-wedstrijden na zes jaar niet meer bij de commerciële zender kunnen worden uitgezonden. Stadion wordt niet afgevoerd, maakt Medialaan zich sterk.

Stadion was volgens Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS, meer dan een vaste waarde geworden voor de vele voetbalfans in Vlaanderen. 'We zullen de komende weken bekijken hoe we Belgisch voetbal in ons nieuws blijven brengen en hoe we met Stadion omgaan. Het is niet omdat de samenvattingen van de wedstrijden van de Jupiler Pro League niet meer bij ons zitten, dat we Stadion gaan afvoeren.' Medialaan verwijst onder meer naar de wedstrijden van de Champions League, die op Q2 zitten, en naar de kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels, vanaf 2018 op VTM.

Ook de live-uitzendingen van de Super Cup zijn de komende drie jaar in handen van Telenet (Vlaanderen), RTBF mag de confrontatie tussen landskampioen en bekerwinnaar aan Franstalige zijde uitzenden.

Maandagmagazines: Extra Time blijft

De clubs besloten tijdens de Algemene Vergadering verder hun lopende samenwerking met publieke zenders VRT (Extra Time) en RTBF (La Tribune) te verlengen voor wat betreft de exclusieve maandagmagazines van de Jupiler Pro League.

Sporza, het sportonderdeel van de VRT, blijft dus ook de komende drie seizoenen Extra Time op maandag en de online clips van de wedstrijden in de Jupiler Pro League uitzenden. 'Hierdoor weten de Vlaamse voetballiefhebbers dat ze ook de komende drie seizoenen bij Sporza aan het juiste adres zijn', aldus de VRT.

Luc Van Langenhove, manager VRT Sport, is blij dat de VRT de samenwerking met de Pro League kan voortzetten. Extra Time is volgens hem 'een goede afspraak die voor voetballiefhebbers nauwelijks weg te denken valt'. 'Het is ook goed nieuws dat we clips van het voetbal uit onze hoogste klasse kunnen aanbieden via onze Sporza-apps en -website. Zo hoeven de fans niets van het voetbal te missen, waar ze ook zijn.'

Wat brengt het de clubs op?

Voor het vorige televisiecontract (seizoenen 2014-2015 tot en met 2016-2017) vingen de clubs 70 miljoen euro per seizoen. Het nieuwe contract levert de Pro League iets meer dan 75 miljoen euro per seizoen op (stijging van 15,39 procent). Omdat de tender nog niet afgesloten is, kan dat bedrag wel nog toenemen. De Italiaanse adviseur MP&Silva gaf de Pro League de garantie op minstens 80 miljoen euro per seizoen. Als die som niet gehaald wordt, legt MP&Silva het tekort zelf bij.

'Alle biedingen die aanvaard zijn, zijn onder voorbehoud van het finaliseren van de contractonderhandelingen', bevestigde de Pro League in een persbericht. 'Niettegenstaande het aanvaarden van de biedingen (van Telenet, VOO, RTBF en VRT, nvdr.) blijft de tenderprocedure lopen en hoopt de Pro League, die nog steeds biedingen aan het evalueren is, in de toekomst nog aankondigingen te doen over de aanvaarding van biedingen gedaan naar aanleiding van de tenderprocedure. De verhoogde concurrentie voor de audiovisuele rechten getuigt van een stijgende waardering van de Jupiler Pro League en de Super Cup door de mediaoperatoren en is een bewijs dat het Belgisch profvoetbal bij de Europese top blijft behoren.'