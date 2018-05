Burgers gaan het verkeer in hun straat meten

Later deze maand kunnen burgers in Leuven en 33 gemeenten in de Antwerpse vervoersregio één uur lang auto's, fietsers en voetgangers in hun straat tellen. Ze gebruiken daarvoor een speciaal voor dit initiatief ontwikkelde app. Initiatiefnemer is de Antwerpse burgerbeweging Ringland, die daarvoor samenwerkt met de Universiteit Antwerpen, HIVA - KU Leuven en Straten Vol Leuven.