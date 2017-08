Zomerakkoord: 'Wat als Michel meer had gedaan?'

Na de zeven magere jaren, nu de zeven vette jaren? De Europese conjunctuurcyclus is op weg om Bijbelse proporties aan te nemen. Europa heeft van 2008 tot en met 2014 letterlijk zeven magere jaren doorworsteld, maar het is niet uitgesloten dat we sinds 2015 genieten van zeven vette jaren. Dat zou betekenen dat de volgende recessies pas in 2022 op de agenda komt. Waar kunnen we tekenen?

...