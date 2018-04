Wat gebeurt er met de pensioenen als straks iedereen een zwaar beroep heeft?

Bruno is een arbeider van 51 jaar. Hij begon zijn loopbaan op zijn 21ste en is al dertig jaar aan de slag in een logistiek verdeelcentrum waar hij meestal 's nachts werkt en vaak zware lasten moet dragen. Normaal zal hij op zijn 63ste, na 42 jaar dienst, met vervroegd pensioen kunnen en van een maandelijks pensioen van 2000 euro bruto kunnen genieten.

...