Vooral gebruikers van openbaar vervoer zullen reactiedag aanstaande dinsdag voelen

De 'reactiedag' is niet toevallig gekozen. Op die dag houdt premier Charles Michel immers zijn beleidsverklaring in het parlement. Toch spreekt voorzitter Chris Reniers niet van een politieke staking. 'Dit is een staking tegen onze werkgever. Dit is geen politieke staking.'

Volgens de socialistische overheidsvakbond - de christelijke en liberale vakbonden doen dinsdag niet mee - is de regering al drie jaar bezig met een bewust afbraakbeleid van de openbare sector. De vakbond wijst bijvoorbeeld op de chronische onderfinanciering van de openbare diensten en regeringsplannen om het ambtenarenstatuut af te bouwen of minimale dienstverlening in te voeren.

Concreet zijn er verscheidene stakingsaanzeggingen ingediend in de verschillende sectoren bij het ACOD. Dat is het geval bij het spoor. De NMBS verwacht zich dan ook aan zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandagavond om 22.00 uur tot dinsdagavond 22.00 uur.

Idem voor het bus, tram- en metroverkeer. Zo verwacht De Lijn dat er minder bussen en trams zullen rondrijden. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht 'ernstig verstoord verkeer' door de staking op het bus-, tram- en metronet. De MIVB raadt aan om een alternatief te zoeken voor die dag.

Hinder zal er ook zijn voor de verdeling van brieven en pakjes. 'Er zal hinder zijn, maar met sterke regionale verschillen', aldus een woordvoerster van bpost. De kranten zullen normaal worden verdeeld.

Ook in andere overheidssectoren zal er worden gestaakt, maar zal de hinder minder voelbaar zijn. In de gevangenissen, zo maakt ACOD-secretaris Gino Hoppe zich sterk, zal de staking zeer goed opgevolgd worden. In elke provincie zal aan één gevangenis alvast een stakingspost staan.

Stakingsposten zullen er ook staan aan enkele elektriciteitscentrales, maar zonder veel gevolgen voor de consument. Ook aan verscheidene sluizen zullen stakingsposten staan, maar met beperkte hinder. Het is niet de bedoeling de havens lam te leggen, klinkt het bij de socialistische vakbond.

In lokale OCMW's en crèches, bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen, zal ook worden gestaakt. In het onderwijs is niet opgeroepen tot staken. Wel zal worden 'gesensibiliseerd'. Bij de VRT heeft de socialistische vakbond opgeroepen tot staking, maar de uitzendingen zullen in principe kunnen doorgaan.

Het luchtverkeer zou geen hinder ondervinden. Bij luchtverkeersleider Belgocontrol heeft men geen weet van stakingsaanzeggingen. In de privésector zal wellicht in 4Wallonië en Brussel op de stakingskar worden gesprongen. De metallo's in Waals-Brabant en Brussel zijn opgeroepen om deel te nemen aan de 24 urenstaking. Het ABVV in de regio Luik-Hoei-Borgworm heeft opgeroepen tot een 24 urenstaking in zowel de openbare als de privésector.