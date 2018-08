Turkse minister van Financiën Berat Albayrak kan de kapitaalmarkten niet overtuigen

Het moet met knikkende knieën zijn geweest toen Berat Albayrak vorige vrijdagnamiddag zijn 'nieuw economisch plan' voor Turkije bekendmaakte in het imposante Dolmabahçepaleis in Istanbul. De hele dag al zocht de wisselkoers van de lira nieuwe dieptepunten op. Op een gegeven moment was de Turkse munt zowat een vijfde van haar waarde verloren, in nauwelijks enkele uren tijd. Voor een minister van Financiën geen ideale omstandigheden om te scoren.

...