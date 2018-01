Premier Michel bezorgd over gevolgen akkoord tussen EU en Mercosur voor landbouwsector

De EU onderhandelt al jaren met de Mercosur-landen, maar het nakende handelsakkoord ligt onder vuur. De landbouwsector staat op de rem omdat het verdrag volgens hen heel wat negatieve gevolgen kan hebben voor de vleesprijs.

Landen als Argentinië en Uruguay, bekend om het rundvlees, zullen jaarlijks tot 100.000 ton naar de EU kunnen uitvoeren, en daar kunnen de Europese veehouders volgens de Waalse landbouwersvereniging Fugea niet mee concurreren. De runderen daar worden gevoed met ggo's en hormonen, en de milieunormen zijn minder streng, klagen ze.

Premier Michel begrijpt de bezorgdheden en heeft zelf ook bedenkingen over het luik over landbouw in het akkoord. Dat is - zoals het nu op tafel ligt - onaanvaardbaar, zegt zijn kabinet dinsdagochtend. De eerste minister 'verdedigt een billijke mondialisering voor onze landbouwers', klinkt het. De premier heeft zijn bezorgdheden ook overgemaakt aan de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. In die brief vraagt Michel hem ook om het punt te bespreken op de volgende EU-top.

Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan en zijn collega voor Handel Cecilia Malmström ontvangen later op de dag de Mercosur-onderhandelaars in Brussel om de onderhandelingen over het akkoord verder te zetten.