Peter Praet (ECB): 'Ons beleid is de sleutel tot herstel'

'Geleidelijk' en 'geduld'. Peter Praet neemt de woorden minstens tien keer in de mond. De hoofdeconoom van de ECB neemt uitgebreid de tijd om het stimulusbeleid, waarvan hij een van de voornaamste architecten is, toe te lichten. De machtigste Belg toont begrip voor het ongenoegen bij de spaarders. "Ik ben er zelf één." Maar dat betekent niet dat de rechterhand van ECB-voorzitter Mario Draghi snel een beleidswijziging wil doorvoeren, laat staan een renteverhoging. De banken die dachten snel van die negatieve rente af te zijn, mogen hun hoop dus weer opbergen. Ja, de economie wint vaart. Maar neen, het is nog te vroeg om de stimulus terug te schroeven.

...