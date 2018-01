Noorse staatsinvesteringsfonds belegt niet langer in defensiegroep BAE Systems

Het Noorse staatsfonds beheert een portefeuille van meer dan 1.000 miljard dollar. BAE Systems zit er niet meer in, net als de Amerikaanse firma's Aecom, Fluor en Huntington Ingalls Industries. Het staatsfonds heeft hen geschrapt omdat ze betrokken zijn bij de bouw van kernwapens.

Om diezelfde reden blijft Honeywell International niet welkom. Het bedrijf staats sinds 2005 op de zwarte lijst. Nieuwe garanties van het bedrijf dat het niet langer raketten of kernkoppen maakt, bleken tevergeefs.

Voorts schrapten de Noren ook Evergreen Marine uit Taiwan, het Zuid-Koreaanse Korea Line en de Thaise bedrijven Precious Shipping en Thoresen Thai Agencies. Deze bedrijven komen op de zwarte lijst voor het risico op grote milieuschade en zware of systematische schendingen van de mensenrechten. Pan Ocean Co wordt voor dezelfde reden onder toezicht geplaatst. Bij Atal uit Polen is er sprake van een onaanvaardbaar risico op zware of systematische schendingen van de mensenrechten.

Het Noorse investeringsfonds participeert in zowat 9.000 bedrijven wereldwijd en hanteert daarbij een pakket ethische regels. Het fonds investeert bijvoorbeeld ook niet in steenkoolbedrijven of tabaksfabrikanten. De beslissingen van het fonds worden vaak gevolgd door andere investeerders.