'Nog dit voorjaar regeling voor Arco-coöperanten, samen met beursgang Belfius'

'Arco weegt op Belfius en het regelen van Arco in het kader van de privatisering van de bank is een optie die de regering heeft gelicht', stelt Van Overtveldt. 'De dossiers zijn gekoppeld, ze zijn ook politiek gekoppeld geraakt. Het is dus logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier.'

De beursgang van Belfius is gepland voor ergens tussen april en juni. 'Ik denk dat er veel voor pleit om de zaak voor de zomer af te handelen', zegt Van Overtveldt, die ook wijst op de gunstige marktomstandigheden.

Eerder had ook CD&V er al op gedrukt dat er van een verkoop van Belfius pas sprake kon zijn als er een regeling was voor de Arco-gedupeerden.

Afgelopen zomer werd door de federale regering beslist om een fonds op te richten voor de 800.000 Arco-gedupeerden. Daar zou dan 600 miljoen in samen gebracht worden. Een deel daarvan zou komen van de privatisering van Belfius, een ander deel zou komen van beweging.net, het vroegere ACW. Op die manier zouden de beleggers nog 40% van hun inleg terug kunnen krijgen.

Al geldt voor deze regeling wel ook dat ze eerst een Europese toets zal moeten doorstaan. De vorige regeling werd door Europa bestempeld als illegale staatssteun.