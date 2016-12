Klaas Knot: 'ECB moet snel stoppen met drukpers'

Knot, die ook in het bestuur van de ECB zit, verwijst in een interview met Het Nederlandse NRC expliciet naar de noodzaak van 'tapering', of het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma. "Het is duidelijk dat we die taperingfase niet lang meer kunnen uitstellen. Of dit in 2018 gaat gebeuren? Ik heb geen kristallen bol".

De ECB koopt sinds maart 2015 voor tientallen miljarden euro's per maand obligaties op bij financiële instellingen. Op dit moment staat al voor 1.477 miljard euro aan leningen op de balans van de ECB. Met het opkoopprogramma wil de ECB geld in de economie pompen en op die manier de lage inflatie (0,6 procent) opkrikken. De ECB streeft naar een inflatie van - net geen - 2 procent.

De ECB besliste begin december het opkoopprogramma met negen maanden te verlengen tot eind volgend jaar. De omvang wordt daarbij vanaf april wel verkleind, van 80 miljard naar 60 miljard euro per maand. De Nederlanders zijn net als de Duitsers al langer kritisch over het ruime stimuleringsbeleid van de ECB, dat mee heeft gezorgd voor de lage rentes op hypotheken en spaarrekeningen.

Knot zit in ieder geval niet te wachten op steun van kritische politici. "Het is beter dat politici geen publiek debat voeren over monetair beleid. Dat is juist gebaat bij onafhankelijkheid van de centrale bank".

Knot, die zich somber uitlaat over de economische prestaties van Italië, roept de politici wel op de juiste economische hervormingen door te voeren. "Wij hebben héél veel tijd gekocht. Maar 2016 is in de eurozone geen geweldig jaar geweest wat betreft structurele hervormingen."

Volgens de Nederlandse ECB-bestuurder groeien de landen in de eurozone verder uit elkaar. "Het wordt zo steeds moeilijker om één monetair beleid te voeren", merkt hij op. (Belga/NRC/BO)