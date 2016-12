'Ik vrees dat we mogelijk weer in de jaren '30 terecht komen'

Over de jongste ontwikkelingen in de wereld is hij als macro-econoom zeer ongerust. De Brexit zal voor nieuwe handelsrelaties zorgen met Europa en Donald Trump is in de Verenigde Staten van plan om zijn markt meer af te schermen. /Para

Para"Ik vrees dat het risico bestaat dat we terug in een situatie van de jaren '30 terecht komen. In die periode na de grote groei in de jaren '20 en de daarop volgende financiële crisis was het ieder voor zich. Ieder land plooide zich terug op zichzelf en het resultaat was een welvaartsverlies van 20 procent," zegt Peeters. "Als slechts een land zich nu gaat afschermen, zal dat niet zo'n probleem zijn, maar als we nu allen tegen elkaar gaan strijden, komen we wel in de problemen. Als we onze import gaan beperkten - op bijvoorbeeld Chinese producten - dan zal China ook onze producten tegenhouden."

