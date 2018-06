Luc Van Gorp pakt uit met het concept Positieve Gezondheid, een nieuwe manier om naar gezondheidszorg te kijken. Daarbij staat niet de ziekte centraal, maar de zelfredzaamheid en veerkracht van mensen om met die ziekte om te gaan. Die benadering zal een totaal andere gezondheidszorg vereisen, waarbij gezondheid in relatie staat tot onze kwaliteit van leven, aldus Van Gorp.

Gezondheid moet worden geïntegreerd in veel meer beleidsdomeinen, zoals onderwijs, milieu, welzijn. Daarnaast moet ook de financiering helemaal worden hertekend om al die beleidsdomeinen te integreren in nieuwe gezondheidsdoelstellingen, vindt Van Gorp.

"Iedereen wil oud worden, tot je zelf oud bent. We zien vandaag dat heel wat ouderen in de zorgcentra vragen om te mogen loslaten. Ze geven te kennen dat ze levensmoe zijn. Wij zijn ons beginnen afvragen waarom we deze mensen, mede dankzij onze gezondheidszorg, op die leeftijd hebben gebracht. Ze hebben weliswaar nog een lichaam, maar hun sociale contacten zijn verdwenen, ze hebben het gevoel er niet meer bij te horen. Ze ervaren vanuit hun perspectief geen kwaliteit van leven. En wij zeggen vanuit een nieuwe visie op gezondheid dat je al die aspecten moet meenemen in het zorgen voor mensen tot het einde toe", verduidelijkt de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit.