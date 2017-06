Expertengroep pleit voor meer dan 940 euro pensioensparen

Het voorstel van de experten maakt deel uit van een resem ideeën die lange termijn investeringen in de reële economie moeten aanzwengelen, en die geformuleerd werden door een werkgroep onder leiding van Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis. Door het pensioensparen te stimuleren, zou er meer geld beschikbaar komen voor investeringen in grote projecten en in infrastructuur.

...