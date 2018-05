Eurocommissaris Margrethe Vestager: 'We moeten de duistere kant van data aanpakken'

Big Tech palmde eerst de markt in en daarna onze privacy. Maar in Europa is de speeltijd voorbij, daar helpt Margrethe Vestager mee voor te zorgen. De Europese commissaris voor Mededinging legde al Google en andere digitale reuzen over de knie. Zij horen de economie te helpen, niet te verknechten. "Voor zakenmensen zal het klinken als een paradox: om economisch potentieel te ontketenen, heb je regulering nodig."