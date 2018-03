Catalaanse economie groeit sneller dan Spaanse

De Catalaanse economie is in 2017 met 3,3 procent gegroeid. De deelstaat doet zo beter dan Spanje zelf. Voor het volledige land staat een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent in de tabellen. Dat blijkt vrijdag uit nieuwe cijfers van de Spaanse statistiekdienst.