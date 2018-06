Alain Mouton Redacteur bij Trends Opinie

'Brugpensioen op 56 jaar blijft een schande'

'Bij herstructureringen en bij bedrijven in moeilijkheden blijft brugpensioen op 56 jaar mogelijk, wat een regelrechte schande is in een periode dat duizenden vacatures openstaan.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.